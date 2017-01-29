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Футболист "Спартака" Кутин получил сотрясение мозга и разрыв связок ключицы на тренировке

Спорт
29 января, 22:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
В дальнейших тренировках на сборе в Эмиратах защитник участия принять не сможет
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Денис Кутин получил на тренировке сотрясение головного мозга и частичный разрыв связок правой ключицы. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Правый защитник спартаковцев Денис Кутин получил серьезную травму в столкновении с партнером в ходе сегодняшней тренировки на стадионе "Шейх Зайд", - говорится в сообщении. - Вечером в сопровождении руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова футболист прошел обследование в одной из клиник Абу-Даби. Оно выявило у 23-летнего игрока сотрясение головного мозга и частичный разрыв связок правой ключицы. К сожалению, в дальнейших тренировках на сборе в Эмиратах Кутин участия принять не сможет".

Сбор красно-белых в Абу-Даби завершится 1 февраля.

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