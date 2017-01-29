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Футболист Пайет прошел медосмотр в "Марселе"

Спорт
29 января, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Пресс-служба английского "Вест Хэма" сообщила, что клуб договорился о продаже полузащитника французской команде
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Французский полузащитник английского футбольного клуба "Вест Хэм" Димитри Пайет прошел медосмотр в "Марселе". Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее пресс-служба англичан сообщила, что клуб договорился о продаже полузащитника французскому "Марселю" за 25 миллионов фунтов стерлингов. До этого 29-летний футболист заявил руководству лондонцев, что больше не будет играть за клуб.

Также Пайет на своей официальной странице в Twitter опубликовал фото в самолете и написал - "мы летим домой".

В текущем сезоне Пайет забил три гола в 22 матчах. В составе сборной Франции он стал серебряным призером чемпионата Европы - 2016, проведя семь матчей и забив три гола.

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