Футболист Пайет прошел медосмотр в "Марселе"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Французский полузащитник английского футбольного клуба "Вест Хэм" Димитри Пайет прошел медосмотр в "Марселе". Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее пресс-служба англичан сообщила, что клуб договорился о продаже полузащитника французскому "Марселю" за 25 миллионов фунтов стерлингов. До этого 29-летний футболист заявил руководству лондонцев, что больше не будет играть за клуб.

Также Пайет на своей официальной странице в Twitter опубликовал фото в самолете и написал - "мы летим домой".

В текущем сезоне Пайет забил три гола в 22 матчах. В составе сборной Франции он стал серебряным призером чемпионата Европы - 2016, проведя семь матчей и забив три гола.

On rentre à la maison pic.twitter.com/AcwO3FChYt — Dimitri Payet (@dimpayet17) 29 января 2017 г.