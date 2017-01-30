ФК "Шапекоэнсе" одержал первую победу после авиакатастрофы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб "Шапекоэнсе" дома обыграл клуб "Интернасионал" из Лажиса со счетом 2:1 в матче первого тура чемпионата штата Санта-Катарина.

В составе победителей мячи забили Нилтиньо (6-я минута) и Веллингтон Паулиста (42). У гостей отличился Энерсино (68). "Шапекоэнсе" одержал первую победу после авиакатастрофы, а Нилтиньо забил первый гол клуба в официальных матчах.

Самолет, на борту которого находились игроки "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии 28 ноября 2016 года. Игроки и тренерский штаб летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка. В авиакатастрофе погибли 19 игроков и членов тренерского штаба команды.

Клуб сформировал группу футболистов для подготовки к новому сезону, который стартовал 26 января. Директор клуба Руи Коста также заявил, что номера трех выживших игроков не будут использоваться в этом сезоне.

Первый матч "Шапекоэнсе" после авиакатастрофы состоялся 21 января, когда клуб из Шапеко в товарищеской игре сыграл вничью с "Палмейрасом" - 2:2.