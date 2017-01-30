Дмитрий Чудинов проведет бой с венгром Коросом 4 февраля в Москве

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший "временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Чудинов 4 февраля проведет бой в Москве с венгром Аттилой Коросом. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского спортсмена Кирилл Щекутьев.
"Дмитрий проведет бой с Коросом", - рассказал Щекутьев.
В активе 30-летнего Чудинова 19 побед (12 нокаутом), одно поражение и две ничьи.
На счету Короса 13 побед (девять нокаутом), восемь поражений и одна ничья.