Дмитрий Чудинов проведет бой с венгром Коросом 4 февраля в Москве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший "временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Чудинов 4 февраля проведет бой в Москве с венгром Аттилой Коросом. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского спортсмена Кирилл Щекутьев.

"Дмитрий проведет бой с Коросом", - рассказал Щекутьев.

В активе 30-летнего Чудинова 19 побед (12 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

На счету Короса 13 побед (девять нокаутом), восемь поражений и одна ничья.