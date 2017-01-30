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Дмитрий Чудинов проведет бой с венгром Коросом 4 февраля в Москве

Спорт
30 января, 0:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Чудинов одержал за карьеру 19 побед (12 нокаутом), потерпел одно поражение, два боя завершил вничью
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Дмитрий Чудинов

Дмитрий Чудинов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший "временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Чудинов 4 февраля проведет бой в Москве с венгром Аттилой Коросом. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского спортсмена Кирилл Щекутьев.

"Дмитрий проведет бой с Коросом", - рассказал Щекутьев.

В активе 30-летнего Чудинова 19 побед (12 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

На счету Короса 13 побед (девять нокаутом), восемь поражений и одна ничья.

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