Шайба Тарасенко не помогла команде Центрального дивизиона выйти в финал Матча звезд НХЛ

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сборная Тихоокеанского дивизиона разгромила команду Центрального дивизиона со счетом 10:3 в первой полуфинальной игре Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Кэм Фаулер, Джефф Картер, Коннор Макдэвид, Брэнт Бернс, Дрю Даути, Джонни Гудро (2), Джо Павелски, Райан Кеслер, Бо Хорват. У проигравших отличились Джонатан Тэйвз, Пи Кей Суббан и Владимир Тарасенко.
В финале сборной Тихоокеанского дивизиона будет противостоять победитель другого полуфинала, в котором встретятся команды Столичного и Атлантического дивизионов.
Встреча началась с масштабного символического вбрасывания, в котором приняли участие все игроки Матча звезд, а также легендарные хоккеисты НХЛ из "списка 100".
Матч звезд НХЛ проходит в Лос-Анджелесе.