Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шайба Тарасенко не помогла команде Центрального дивизиона выйти в финал Матча звезд НХЛ

Спорт
30 января, 0:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Сборная Тихоокеанского дивизиона одержала победу со счетом 10:3
Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

© AP Photo/Jeff Roberson, архив

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сборная Тихоокеанского дивизиона разгромила команду Центрального дивизиона со счетом 10:3 в первой полуфинальной игре Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Кэм Фаулер, Джефф Картер, Коннор Макдэвид, Брэнт Бернс, Дрю Даути, Джонни Гудро (2), Джо Павелски, Райан Кеслер, Бо Хорват. У проигравших отличились Джонатан Тэйвз, Пи Кей Суббан и Владимир Тарасенко.

В финале сборной Тихоокеанского дивизиона будет противостоять победитель другого полуфинала, в котором встретятся команды Столичного и Атлантического дивизионов.

Встреча началась с масштабного символического вбрасывания, в котором приняли участие все игроки Матча звезд, а также легендарные хоккеисты НХЛ из "списка 100".

Матч звезд НХЛ проходит в Лос-Анджелесе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
Рекорд за рекордом: Медведева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DM: Великобритания направит корабль в Черное море для выполнения оперативной задачи
2
Митрополит Иларион считает "беспрецедентной для истории США" речь Трампа на инаугурации
3
Клинцевич считает заявление литовского депутата о статусе Калининграда безответственным
4
Трамп потребовал от Эр-Рияда поддержать "безопасные зоны" в Сирии и Йемене
5
Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допинге
6
Фильм "Притяжение" собрал в прокате 413,4 млн рублей
7
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России
Темы дня
Реклама