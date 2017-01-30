ПСЖ сыграл вничью с "Монако" в матче чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. ПСЖ сыграл вничью с "Монако" со счетом 1:1 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.

У хозяев мяч с пенальти на 81-й минуте забил Эдисон Кавани. В составе "Монако" в компенсированное время отличился Бернардо Силва.

"Монако" набрал 49 очков и лидирует в турнирной таблице, опережая идущую второй "Ниццу" по дополнительным показателям. ПСЖ с 46 баллами располагается на третьей строчке.

В следующем матче "Монако" 4 февраля примет "Ниццу", ПСЖ в тот же день на выезде сыграет с "Дижоном".