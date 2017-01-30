Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018 запустят в Екатеринбурге

Спорт
30 января, 1:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, января. /ТАСС
Жители города также примут участие в флешмобе "500 дней до Мундиаля"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Во время визита представителей ФИФА и оргкомитета ЧМ-2018 в Екатеринбург

Во время визита представителей ФИФА и оргкомитета ЧМ-2018 в Екатеринбург

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Часы обратного отсчета времени до чемпионата мира по футболу 2018 года запустят в понедельник в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе правительства региона.

Смотрите также
Часы отсчета обратного времени до ЧМ-2018 запустят в Калининграде 30 января

"В Историческом сквере Екатеринбурга уральцы отпразднуют 500 дней до начала матчей ЧМ-2018, - сказали в пресс-службе. - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб вместе с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Ириной Зильбер, которая является послом города- организатора ЧМ-2018, проведут церемонию открытия часов обратного отсчета, которые будут символически отмерять часы и минуты до ЧМ-2018".

Сразу после торжественной церемонии все желающие примут участие в флешмобе "500 дней до Мундиаля". "Горожане выстроятся в виде числа "500", которое будет запечатлено с помощью аэросъемки", - добавили в пресс-службе.

Рядом с часами горожане смогут проверить свои знания в викторине на футбольную тему, сразиться в настольный футбол и другие активные игры.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа турнира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
В других СМИ
Реклама
Фото
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
Рекорд за рекордом: Медведева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DM: Великобритания направит корабль в Черное море для выполнения оперативной задачи
2
Митрополит Иларион считает "беспрецедентной для истории США" речь Трампа на инаугурации
3
Клинцевич считает заявление литовского депутата о статусе Калининграда безответственным
4
Трамп потребовал от Эр-Рияда поддержать "безопасные зоны" в Сирии и Йемене
5
Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допинге
6
Фильм "Притяжение" собрал в прокате 413,4 млн рублей
7
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России
Темы дня
Реклама