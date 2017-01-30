Часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018 запустят в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Часы обратного отсчета времени до чемпионата мира по футболу 2018 года запустят в понедельник в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе правительства региона.
"В Историческом сквере Екатеринбурга уральцы отпразднуют 500 дней до начала матчей ЧМ-2018, - сказали в пресс-службе. - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб вместе с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Ириной Зильбер, которая является послом города- организатора ЧМ-2018, проведут церемонию открытия часов обратного отсчета, которые будут символически отмерять часы и минуты до ЧМ-2018".
Сразу после торжественной церемонии все желающие примут участие в флешмобе "500 дней до Мундиаля". "Горожане выстроятся в виде числа "500", которое будет запечатлено с помощью аэросъемки", - добавили в пресс-службе.
Рядом с часами горожане смогут проверить свои знания в викторине на футбольную тему, сразиться в настольный футбол и другие активные игры.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа турнира.