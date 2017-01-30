Российские саблистки заняли третье место на этапе Кубка мира в Нью-Йорке

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Женская сборная России заняла третье место в командных соревнованиях саблисток на этапе Кубка мира, который прошел в Нью-Йорке.
Россиянки Анастасия Баженова, Валерия Большакова, Яна Егорян и София Позднякова сумели дойти до полуфинала, в котором уступили спортсменкам из Южной Кореи (40:45). В другом полуфинале француженки были сильнее венгерок (45:35). В финале сборная Франции победила команду Южной Кореи со счетом 45:33.
Российская команда саблисток является победителем Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.