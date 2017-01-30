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Российские саблистки заняли третье место на этапе Кубка мира в Нью-Йорке

Спорт
30 января, 2:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
В полуфинале россиянки уступили команде Южной Кореи (40:45)
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Российская саблистка Яна Егорян

Российская саблистка Яна Егорян

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Женская сборная России заняла третье место в командных соревнованиях саблисток на этапе Кубка мира, который прошел в Нью-Йорке.

Россиянки Анастасия Баженова, Валерия Большакова, Яна Егорян и София Позднякова  сумели дойти до полуфинала, в котором уступили спортсменкам из Южной Кореи (40:45). В другом полуфинале француженки были сильнее венгерок (45:35). В финале сборная Франции победила команду Южной Кореи со счетом 45:33.

Российская команда саблисток является победителем Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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