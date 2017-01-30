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ESPN: "Саутгемптон" хочет арендовать футболиста "Спартака" Таски

Спорт
30 января, 2:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Защитник перешел в московский клуб в августе 2013 года
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Сердар Таски (слева)

Сердар Таски (слева)

© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Саутгемптон" хочет арендовать до конца сезона немецкого защитника "Спартака" Сердара Таски. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, близкие к английскому клубу.

По информации издания, "Саутгемптон", который остро нуждается в центральном защитнике, рассматривает несколько вариантов, среди которых аренда 29-летнего Таски.

Ранее защитник сборной Португалии Жозе Фонте, которым интересовался московский клуб, перешел из "Сатугемптона" в лондонский "Вест Хэм". 

Как рассказал ранее ТАСС Таски, он планирует провести переговоры с руководством "Спартака" о новом контракте, несмотря на предложения от других клубов.

Футболист перешел в "Спартак" в августе 2013 года, его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня.

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