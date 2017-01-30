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"Марсель" объявил о подписании контракта с футболистом Пайетом

Спорт
30 января, 4:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Соглашение рассчитано на 4,5 года
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Димитри Пайет

Димитри Пайет

© EPA/IAN LANGSDON

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Марсель" подписал контракт с полузащитником Димитри Пайетом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на 4,5 года. Французский футболист прошел медосмотр и будет представлен на пресс- конференции в понедельник.

Ранее пресс-служба английского клуба "Вест Хэм" сообщила, что клуб договорился о продаже полузащитника "Марселю" за 25 миллионов фунтов стерлингов. До этого 29-летний футболист заявил руководству лондонцев, что больше не будет играть за клуб.

В текущем сезоне Пайет забил три гола в 22 матчах за лондонский клуб во всех турнирах. Он уже выступал за "Марсель" с 2013 по 2015 год. В составе сборной Франции стал серебряным призером чемпионата Европы - 2016, проведя на турнире семь матчей и забив три гола.

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