"Марсель" объявил о подписании контракта с футболистом Пайетом

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Марсель" подписал контракт с полузащитником Димитри Пайетом. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение рассчитано на 4,5 года. Французский футболист прошел медосмотр и будет представлен на пресс- конференции в понедельник.
Ранее пресс-служба английского клуба "Вест Хэм" сообщила, что клуб договорился о продаже полузащитника "Марселю" за 25 миллионов фунтов стерлингов. До этого 29-летний футболист заявил руководству лондонцев, что больше не будет играть за клуб.
В текущем сезоне Пайет забил три гола в 22 матчах за лондонский клуб во всех турнирах. Он уже выступал за "Марсель" с 2013 по 2015 год. В составе сборной Франции стал серебряным призером чемпионата Европы - 2016, проведя на турнире семь матчей и забив три гола.