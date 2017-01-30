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Карякин заявил, что все еще испытывает усталость после матча за шахматную корону

Спорт
30 января, 4:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Матч между Карякиным и Карлсеном прошел в ноябре 2016 года в Нью-Йорке
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Магнус Карлсен (слева) и Сергей Карякин во время матча за шахматную корону

Магнус Карлсен (слева) и Сергей Карякин во время матча за шахматную корону

© EPA/JUSTIN LANE

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин все еще испытывает усталость после матча за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

В ноябре 2016 года Карякин и Карлсен сыграли матч за титул чемпиона мира по шахматам. Победу на тай-брейке одержал норвежец. В воскресенье соперники встретились вновь в заключительном 13-м туре традиционного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) и сыграли вничью.

"Очень расстроен своей игрой в Вейк-ан-Зее, даже сегодня у меня был шанс, - написал Карякин. - По-прежнему чувствую себя очень уставшим после матча в Нью-Йорке. Сейчас я рад тому, что впереди у меня долгий перерыв".

Победу на турнире в Нидерландах одержал американец Уэсли Со, набравший девять очков. Карлсен с восемью баллами стал вторым, в активе Карякина семь очков.

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Матч за мировую шахматную корону
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