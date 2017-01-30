Карякин заявил, что все еще испытывает усталость после матча за шахматную корону

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин все еще испытывает усталость после матча за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

В ноябре 2016 года Карякин и Карлсен сыграли матч за титул чемпиона мира по шахматам. Победу на тай-брейке одержал норвежец. В воскресенье соперники встретились вновь в заключительном 13-м туре традиционного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) и сыграли вничью.

"Очень расстроен своей игрой в Вейк-ан-Зее, даже сегодня у меня был шанс, - написал Карякин. - По-прежнему чувствую себя очень уставшим после матча в Нью-Йорке. Сейчас я рад тому, что впереди у меня долгий перерыв".

Победу на турнире в Нидерландах одержал американец Уэсли Со, набравший девять очков. Карлсен с восемью баллами стал вторым, в активе Карякина семь очков.

Very upset with my play in #TataChess, even today I had a chance.Still feel very tired after NYC. But at least happy to have big break now — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 29 января 2017 г.