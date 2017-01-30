"Атланта" в четвертом овертайме обыграла "Нью-Йорк" в матче НБА

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. "Атланта" в четвертом овертайме обыграла "Нью-Йорк" со счетом 142:139 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кармело Энтони, в активе которого 45 очков. У "Атланты" 37 очков и 19 подборов на счету Пола Милсэпа.
"Атланта" с 28 победами в 48 матчах занимает четвертое место в Восточной конференции, "Нью-Йорк" располагается на 11-й строчке (21 победа в 49 играх).
В следующем матче "Атланта" 1 февраля на выезде сыграет с "Майами", "Нью-Йорк" днем ранее в гостях встретится с "Вашингтоном".
В другом матче игрового дня действующий чемпион НБА "Кливленд" на домашнем площадке переиграл "Оклахому" (107:91), в составе которой защитник Рассел Уэстбрук оформил 24-й трипл-дабл в сезоне (20 очков, 12 подборов, 10 передач).
Результаты остальных матчей:
"Индиана" - "Хьюстон" - 120:101;
"Нью-Орлеан" - "Вашингтон" - 94:107;
"Торонто" - "Орландо" - 113:114.