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Кучеров считает, что получил удивительный опыт на Матче всех звезд НХЛ

Спорт
30 января, 6:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Российский хоккеист отметил, что организация праздника была на высочайшем уровне
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP Photo/Jae C. Hong

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Участие в звездном уик-энде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) было удивительным опытом для российского нападающего "Тампы-Бэй" Никиты Кучерова. Его слова приводит пресс-служба лиги.

Мероприятия Матча всех звезд прошли 28 и 29 января в Лос-Анджелесе. Кучеров представлял Атлантический дивизион, команда которого в полуфинале Матча всех звезд уступила сборной Столичного дивизиона со счетом 6:10. Он отметился четырьмя очками, забросив две шайбы и сделав две результативные передачи. Днем ранее россиянин принял участие в мастер-шоу.

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"Это был удивительный опыт, - сказал Кучеров. - Болельщики отлично поддерживали все команды, организация праздника была на высочайшем уровне. Было весело увидеть Овечкина и Кросби в одном звене, такое не встретишь каждый день. Я думаю, что все получили большое удовольствие от этого уик-энда".

"Было здорово просто находиться в одной раздевалке с лучшими хоккеистами НХЛ, разделить с ними какие-то моменты, - признался российский форвард. - Церемония оглашения списка ста лучших игроков в истории лиги была незабываемой. Перед началом сезона ты не думаешь о таких вещах, а потом оказываешься в Лос-Анджелесе на Матче звезд, поэтому я просто старался получить удовольствие от каждого момента. Понятно, что "Тампа" проводит не лучший сезон, так что я надеюсь, что этот уик-энд поможет зарядиться уверенностью и с новыми эмоциями вернуться в регулярный чемпионат".

Кроме Кучерова в Матче всех звезд участвовали форвард "Вашингтона" Александр Овечкин и голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, которые выступали за Столичный дивизион, а также форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, представлявший Центральный дивизион.

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