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Овечкин: не сразу приспособился к формату "три на три" на Матче звезд НХЛ

Спорт
30 января, 7:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Нападающий "Вашингтона" стал победителем Матча звезд в составе Столичного дивизиона
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Александр Овечкин (слева) и Владимир Тарасенко

Александр Овечкин (слева) и Владимир Тарасенко

© AP Photo/Mark J. Terrill

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признался, что ему было тяжело с физической точки зрения войти в ритм игры Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова игрока приводит пресс-служба лиги.

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В воскресенье прошел Матч звезд НХЛ с участием четырех команд, представляющих все дивизионы лиги, - в формате "три на три". Победителем мини-турнира стала сборная Столичного дивизиона, за которую выступал Овечкин. В полуфинале команда обыграла сборную Атлантического дивизиона (10:6), а россиянин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. В финале сборная Столичного дивизиона обыграла команду Тихоокеанского дивизиона со счетом 4:3.

"Первая игра получилась довольно сложной, - признался Овечкин. - У нас был день отдыха (россиянин в субботу принял участие в мастер-шоу - прим. ТАСС), поэтому первые две смены получились очень тяжелыми - мы бегали от одних ворот к другим на постоянной основе, я тяжело дышал после этого. Но потом мы вошли в ритм, почувствовали игру и добились победы на Матче звезд.

"Я был единственным защитником в нескольких эпизодах? Конечно, я же готовился к игре", - отметил форвард.

Матч звезд НХЛ прошел в 62-й раз и в третий - в Лос- Анджелесе.

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