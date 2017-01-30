Казань может подать заявку на проведение финала еврокубка после ЧМ-2018

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МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Стадион "Казань-Арена" может подать заявку на проведение финала одного из еврокубков после чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
"Надо понимать, что сейчас голова занята, есть общее внимание к чемпионату мира, поэтому рановато сейчас говорить о еврокубках. Но в дальнейшем, на перспективу, возможно. Будем участвовать в какой-нибудь заявочной кампании после чемпионата мира. Казань к этому готова, ведь это шаг, чтобы к нам в город приехали хорошие команды еще и на клубном уровне", - сказал Леонов.
"Но сегодня приоритет все-таки отдается проведению регулярного чемпионата России, Кубка конфедераций и чемпионата мира, - продолжил он. - В принципе Казань готова к проведению таких крупных мероприятий, как финал еврокубка. Вы знаете, мы всегда проявляем инициативу, положительно реагируем на возможность проведения крупномасштабных, красивых турниров, поэтому в этом направлении работа ведется, но мы смотрим только на перспективу проведения в Казани подобного рода турниров. Это касается не только Лиги Европы, а в целом крупных спортивных мероприятий, в том числе футбольных".
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. 1 декабря в московском Кремле состоится жеребьевка мирового первенства.