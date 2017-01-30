Роджер Федерер вошел в топ-10 рейтинга ATP

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Швейцарец Роджер Федерер вошел в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В воскресенье Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии, обыграв в финале испанца Рафаэля Надаля, который поднялся в рейтинге на три позиции и теперь занимает шестое место. Федерер покинул первую десятку в ноябре 2016 года, в прошлом сезоне он пропустил несколько месяцев из-за травмы.

Лидерство сохранил британец Энди Маррей. Из россиян подняться в рейтинге удалось только Константину Кравчуку, который расположился на 87-й строчке.

Рейтинг ATP от 30 января:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 11540 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9825

3 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5695

4 (3). Милош Раонич (Канада) - 4930

5 (5). Кей Нисикори (Япония) - 4830

6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) - 4385

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 3560

8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3505

9 (6). Гаэль Монфис (Франция) - 3445

10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) - 3260...

52 (52). Карен Хачанов (Россия) - 904...

55 (45). Андрей Кузнецов (Россия) - 845...

63 (63). Даниил Медведев (Россия) - 749...

87 (88). Константин Кравчук (Россия) - 644...

91 (70). Михаил Южный (Россия) - 627.