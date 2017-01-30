Роджер Федерер вошел в топ-10 рейтинга ATP

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Швейцарец Роджер Федерер вошел в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
В воскресенье Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии, обыграв в финале испанца Рафаэля Надаля, который поднялся в рейтинге на три позиции и теперь занимает шестое место. Федерер покинул первую десятку в ноябре 2016 года, в прошлом сезоне он пропустил несколько месяцев из-за травмы.
Лидерство сохранил британец Энди Маррей. Из россиян подняться в рейтинге удалось только Константину Кравчуку, который расположился на 87-й строчке.
Рейтинг ATP от 30 января:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 11540 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9825
3 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5695
4 (3). Милош Раонич (Канада) - 4930
5 (5). Кей Нисикори (Япония) - 4830
6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) - 4385
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 3560
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3505
9 (6). Гаэль Монфис (Франция) - 3445
10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) - 3260...
52 (52). Карен Хачанов (Россия) - 904...
55 (45). Андрей Кузнецов (Россия) - 845...
63 (63). Даниил Медведев (Россия) - 749...
87 (88). Константин Кравчук (Россия) - 644...
91 (70). Михаил Южный (Россия) - 627.