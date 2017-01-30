Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роджер Федерер вошел в топ-10 рейтинга ATP

Спорт
30 января, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Швейцарский теннисист в воскресенье стал победителем Открытого чемпионата Австралии
Поделиться
Материал из 1 страницы
Роджер Федерер

Роджер Федерер

© EPA/DEAN LEWINS

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Швейцарец Роджер Федерер вошел в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Смотрите также
Роджер Федерер
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open

В воскресенье Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии, обыграв в финале испанца Рафаэля Надаля, который поднялся в рейтинге на три позиции и теперь занимает шестое место. Федерер покинул первую десятку в ноябре 2016 года, в прошлом сезоне он пропустил несколько месяцев из-за травмы.

Лидерство сохранил британец Энди Маррей. Из россиян подняться в рейтинге удалось только Константину Кравчуку, который расположился на 87-й строчке.

Рейтинг ATP от 30 января:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 11540 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9825

3 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5695

4 (3). Милош Раонич (Канада) - 4930

5 (5). Кей Нисикори (Япония) - 4830

6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) - 4385

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 3560

8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3505

9 (6). Гаэль Монфис (Франция) - 3445

10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) - 3260...

52 (52). Карен Хачанов (Россия) - 904...

55 (45). Андрей Кузнецов (Россия) - 845...

63 (63). Даниил Медведев (Россия) - 749...

87 (88). Константин Кравчук (Россия) - 644...

91 (70). Михаил Южный (Россия) - 627.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
Рекорд за рекордом: Медведева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
2
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
3
В Приморье тигрица вышла к людям за помощью, но спасти ее не удалось
4
DM: Великобритания направит корабль в Черное море для выполнения оперативной задачи
5
Toyota впервые за пять лет уступила мировое лидерство по числу проданных авто
6
СМИ: бывший личный секретарь Геббельса скончалась на 107-м году жизни
7
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
Темы дня
Реклама