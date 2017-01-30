Российская лыжница Васильева завоевала золото Универсиады

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российская лыжница Лилия Васильева завоевала золотую медаль в гонке на 5 км классическим стилем. Спортсменка показала результат 14 минут 08,6 секунды.
Второе место заняла еще одна представительница России, Анна Нечаевская (отставание 13,3 секунды), третьей стала Анна Шевченко из Казахстана (+15,2).
Россиянка Ксения Малеванная показала пятый результат (+33,6), Мария Давыденкова - седьмая (+38,8), Ольга Репницына - восьмая (+51,1), Оксана Главацких - 15-я (+1.08,2).
Универсиада завершится 8 февраля, следующие зимние Игры состоятся в Красноярске в 2019 году.