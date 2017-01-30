Илюмжинов: Спасский является патриотом России и примером для подражания

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МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Гроссмейстер Борис Спасский является настоящим патриотом России и примером для подражания. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
Десятый чемпион мира по шахматам Спасский в понедельник празднует 80-летний юбилей.
"Борис Васильевич очень человечный. Он патриот России, предан шахматам и просто настоящий пример для подражания, - сказал Илюмжинов. - Спасский - выдающийся гроссмейстер, оказавший огромное влияние и на шахматный мир, и на меня".
"Я счастлив, что дружу с ним, - продолжил он. - Когда я выдвигался на выборы президента FIDE в 1995 году, главной задачей было объединить шахматный мир. Я разработал стратегию для этого, но она была составлена во многом после бесед и обсуждений со Спасским".
"Борис Васильевич помог объединить мир шахмат и был первым, с кем я встретился, став президентом FIDE. Потом был Бобби Фишер", - добавил президент FIDE.
По словам Илюмжинова, Спасский является большим популяризатором шахмат: "Он всегда находит время, чтобы приехать, прочитать лекцию, поговорить о шахматах. В Калмыкии открыта школа его имени, и когда есть возможность, Борис Васильевич всегда откликается на приглашение".