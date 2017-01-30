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Спасский надеется на помощь РШФ в его споре с бывшей женой по поводу имущества

Спорт
30 января, 10:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
По словам Спасского, он готов предоставить свой архив на хранение Российской шахматной федерации
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Борис Спасский

Борис Спасский

© Нина Зотина/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский надеется на помощь со стороны Российской шахматной федерации (РШФ) в вопросе сохранения личного архива, который могут продать его родственники во Франции. Об этом Спасский рассказал в интервью ТАСС.

В понедельник Спасский отмечает 80-летие.

"Сейчас я нахожусь в состоянии бракоразводной войны со своей бывшей французской женой, - сказал Спасский. - Мой сын тоже подключился к борьбе за мое имущество - мои родные распродают его во Франции. Пытаюсь спасти свой архив. Может быть, Российская шахматная федерация поможет, там рукописи, мои любимые книги, довольно редкие документы".

По словам Спасского, он готов предоставить свой архив на хранение РШФ. "Свой же архив, если его удастся вернуть, может быть, я отдал бы на хранение в РШФ. Некоторые материалы могли бы быть интересны с точки зрения истории шахмат", - признался чемпион мира.

Полностью текст интервью читайте на сайте ТАСС.

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