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Экс-сотрудник антидопингового агентства: скрытые моторы применялись на "Тур де Франс"

Спорт
30 января, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Бывший директор отдела контроля Французского антидопингового агентства уверен, что технологический допинг применялся в этой гонке последние три-четыре года
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Команда Sky на велогонке "Тур де Франс"

Команда Sky на велогонке "Тур де Франс"

© EPA/IAN LANGSDON

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Скрытые моторы использовались велогонщиками на престижной шоссейной многодневной гонке "Тур де Франс". Об этом заявил бывший директор отдела контроля Французского антидопингового агентства Жан-Пьер Верди, чьи слова приводит телеканал CBS.

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"Конечно, моторы использовались на "Тур де Франс", - сказал Верди. - Это было в последние три или четыре года, когда мне сказали об этом. И в 2014 году мне говорили об их использовании, говорили, что есть проблема. К 2015 году все начали жаловаться, и я сказал, что надо что-то делать".

По информации Верди, приблизительно 12 гонщиков использовали скрытые моторы на "Тур де Франс" 2015 года.

Также отмечается, что использование моторов делает велосипеды на 800 граммов тяжелее. После взвешивания велосипедов на "Тур де Франс" 2015 года выяснилось, что велосипеды британской команды Sky весили на 800 граммов больше остальных. Победителем той многодневки стал британский гонщик Крис Фрум, представляющий эту команду.

Первый случай применения технологического допинга на крупных соревнованиях был зафиксирован на чемпионате мира по велокроссу в Бельгии. 19-летняя бельгийская гонщица Фемке ван ден Дриссе, в велосипеде которой был обнаружен скрытый мотор, была дисквалифицирована на шесть лет. Международный союз велосипедистов (UCI) также оштрафовал спортсменку, завершившую карьеру, на 20 тысяч швейцарских франков. Бельгийка заявляла, что просто ошиблась, взяв перед стартом гонки велосипед своего друга, который был очень похож на ее собственный.

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