Клуб КХЛ "Югра" пока не думал о продлении контракта с тренером Разиным

СМИ: Минтранс предлагает запретить скидки на ж/д перевозки в сезон летней навигацииТранспорт 30 января, 10:48
Израиль пока не подтвердил "Уральским авиалиниям" полеты из Жуковского в Тель-АвивТранспорт 30 января, 10:38
Бобровский: каждая минута на Матче звезд НХЛ - это память на всю жизньСпорт 30 января, 10:37
СМИ: укрепление рубля может повредить программе льготного лизинга SSJ-100Транспорт 30 января, 10:31
Клуб КХЛ "Югра" пока не думал о продлении контракта с тренером РазинымСпорт 30 января, 10:30
Экс-сотрудник антидопингового агентства: скрытые моторы применялись на "Тур де Франс"Спорт 30 января, 10:26
Оплата проезда по Центральному участку ЗСД в Петербурге начнется с 4 февраляТранспорт 30 января, 10:20
Спасский надеется на помощь РШФ в его споре с бывшей женой по поводу имуществаСпорт 30 января, 10:09
Илюмжинов: Спасский является патриотом России и примером для подражанияСпорт 30 января, 9:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги "Югра" пока не думал о продлении контракта с главным тренером команды Андреем Разиным. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ханты-мансийского клуба Василий Филипенко.
Разин возглавил команду в середине декабря после отставки Андрея Соколова. Контракт специалиста рассчитан до конца нынешнего сезона.
"О его контракте мы даже еще не думали", - сказал Филипенко.
В субботу "Югра" уступила в Хельсинки "Йокериту" со счетом 5:6 и лишилась шансов на попадание в плей-офф. Оставшиеся шесть матчей сезона в феврале "Югра" проведет дома. Клуб дважды в своей истории выходил в плей-офф КХЛ.
"Чемпионат еще не закончен. Чемпионат - это не только плей-офф - есть еще и место в таблице, поэтому играем дальше. У каждого тренера задача - выход в плей-офф, к сожалению, не всегда это удается, - сказал Филипенко. - Результат сильно не изменился, хотя процент выигрышей по сравнению с предыдущими сезонами стал выше, а сама игра стала интереснее, ярче, и вчерашний матч - очередное тому подтверждение".