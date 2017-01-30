Клуб КХЛ "Югра" пока не думал о продлении контракта с тренером Разиным

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги "Югра" пока не думал о продлении контракта с главным тренером команды Андреем Разиным. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ханты-мансийского клуба Василий Филипенко.

Разин возглавил команду в середине декабря после отставки Андрея Соколова. Контракт специалиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

"О его контракте мы даже еще не думали", - сказал Филипенко.

В субботу "Югра" уступила в Хельсинки "Йокериту" со счетом 5:6 и лишилась шансов на попадание в плей-офф. Оставшиеся шесть матчей сезона в феврале "Югра" проведет дома. Клуб дважды в своей истории выходил в плей-офф КХЛ.

"Чемпионат еще не закончен. Чемпионат - это не только плей-офф - есть еще и место в таблице, поэтому играем дальше. У каждого тренера задача - выход в плей-офф, к сожалению, не всегда это удается, - сказал Филипенко. - Результат сильно не изменился, хотя процент выигрышей по сравнению с предыдущими сезонами стал выше, а сама игра стала интереснее, ярче, и вчерашний матч - очередное тому подтверждение".