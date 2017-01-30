Бобровский: каждая минута на Матче звезд НХЛ - это память на всю жизнь

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский заявил, что для него каждая минута на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - это память на всю жизнь. Слова спортсмена приводит пресс-служба НХЛ.
В Матче звезд НХЛ победу одержала сборная Столичного дивизиона, ворота которой защищал Бобровский. В финале команда выиграла у сборной Тихоокеанского дивизиона со счетом 4:3. Также в составе команды Столичного дивизиона выступал российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин.
"На Матче звезд хочется больше почувствовать атмосферу, - сказал Бобровский. - Здесь нет задачи умереть, но не проиграть. Здесь ты наслаждаешься таким событием, и каждая минута, проведенная здесь, - это память на всю жизнь".
Матч звезд НХЛ прошел в 62-й раз и в третий - в Лос-Анджелесе.