Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бобровский: каждая минута на Матче звезд НХЛ - это память на всю жизнь

Спорт
30 января, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
В Матче звезд НХЛ победу одержала сборная Столичного дивизиона, ворота которой защищал Бобровский
Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

© AP Photo/Mark J. Terrill, архив

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский заявил, что для него каждая минута на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - это память на всю жизнь. Слова спортсмена приводит пресс-служба НХЛ.

Смотрите также
Александр Овечкин (слева) против игрока команды Антлатического дивизиона Брэда Маршанда
Сборная Столичного дивизиона с Овечкиным и Бобровским выиграла Матч звезд НХЛ

В Матче звезд НХЛ победу одержала сборная Столичного дивизиона, ворота которой защищал Бобровский. В финале команда выиграла у сборной Тихоокеанского дивизиона со счетом 4:3. Также в составе команды Столичного дивизиона выступал российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин.

"На Матче звезд хочется больше почувствовать атмосферу, - сказал Бобровский. - Здесь нет задачи умереть, но не проиграть. Здесь ты наслаждаешься таким событием, и каждая минута, проведенная здесь, - это память на всю жизнь".

Матч звезд НХЛ прошел в 62-й раз и в третий - в Лос-Анджелесе.

Смотрите также

Овечкин: не сразу приспособился к формату "три на три" на Матче звезд НХЛ
Кучеров считает, что получил удивительный опыт на Матче всех звезд НХЛ
Тарасенко: НХЛ проделала великолепную работу по организации звездного уик-энда
Тарасенко считает, что мастер-шоу Матча звезд НХЛ было затянутым

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
Рекорд за рекордом: Медведева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
2
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
3
ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности
4
Абашидзе: восстановление дипломатических отношений между Грузией и РФ не обсуждается
5
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
6
В Приморье тигрица вышла к людям за помощью, но спасти ее не удалось
7
ФАС возбудила дело против "Мегафона"
Темы дня
Реклама