Бобровский: каждая минута на Матче звезд НХЛ - это память на всю жизнь

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский заявил, что для него каждая минута на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - это память на всю жизнь. Слова спортсмена приводит пресс-служба НХЛ.

В Матче звезд НХЛ победу одержала сборная Столичного дивизиона, ворота которой защищал Бобровский. В финале команда выиграла у сборной Тихоокеанского дивизиона со счетом 4:3. Также в составе команды Столичного дивизиона выступал российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин.

"На Матче звезд хочется больше почувствовать атмосферу, - сказал Бобровский. - Здесь нет задачи умереть, но не проиграть. Здесь ты наслаждаешься таким событием, и каждая минута, проведенная здесь, - это память на всю жизнь".

Матч звезд НХЛ прошел в 62-й раз и в третий - в Лос-Анджелесе.