"Оренбург" арендовал до конца сезона у "Томи" футболиста Бордачева

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. "Оренбург" взял у "Томи" в аренду до конца сезона защитника Максима Бордачева. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор томского футбольного клуба Игорь Кудряшов.
Бордачев два дня назад присоединился к своей новой команде, которая проводит сбор в Турции
"Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачева", - рассказал Кудряшов.
Бордачев, на счету которого 43 матча в составе сборной Белоруссии, выступает за "Томь" с 2013 года, лишь сезон-2013/14 проведя в аренде в "Ростове". В текущем сезоне 30-летний игрок принял участие в 10 матчах команды.