Кархунен, Хиетанен, Мозякин и Ураков признаны лучшими игроками недели КХЛ

Власти Петербурга планируют к концу февраля настроить поле "Зенит-Арены"Спорт 30 января, 12:35
Транспортная компания "Восток1520" в 2016 г. увеличила перевозки в 1,9 раза, до 22,7 млн тТранспорт 30 января, 12:27
Пожар на футбольном стадионе "Олд Траффорд" потушен, никто не пострадалСпорт 30 января, 12:00
Травма фигуристки Тарасовой не помешает их паре с Морозовым при подготовке к ЧМСпорт 30 января, 11:49
Гендиректор: "Анжи" не имеет проблем с финансированием на 2017 годСпорт 30 января, 11:42
Пожар возник на футбольном стадионе "Олд Траффорд" в МанчестереСпорт 30 января, 11:33
СМИ: весогабаритный контроль грузовиков могут объединить с системой "Платон"Транспорт 30 января, 11:31
Кархунен, Хиетанен, Мозякин и Ураков признаны лучшими игроками недели КХЛСпорт 30 января, 11:24
Генеральный менеджер Вайсфельд хотел бы остаться в "Салавате Юлаеве"Спорт 30 января, 11:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Вратарь пекинского "Куньлуня" Томи Кархунен, защитник московского "Динамо" Юусо Хиетанен, нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин и форвард нижегородского "Торпедо" Кирилл Ураков признаны лучшими игроками недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Кархунен на прошедшей неделе провел две игры, в которых его команда победила, а он не пропустил ни одной шайбы. Хиетанен в трех играх прошлой недели набрал четыре очка (два гола + две результативные передачи).
Мозякин в четырех встречах своей команды набрал шесть (5+1) очков. Ураков, признанный лучшим новичком недели, в трех матчах отдал две результативные передачи.