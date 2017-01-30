Генеральный менеджер Вайсфельд хотел бы остаться в "Салавате Юлаеве"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд хотел бы остаться в хоккейном клубе, однако переговоры по новому контракту пока не ведет. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я хотел бы остаться в "Салавате", но это зависит от руководства. Переговоры по новому контракту пока не веду", - сказал Вайсфельд.

По словам Вайсфельда, клуб не будет торопиться в переговорах о новом соглашении с финским нападающим Теему Хартикайненом. Четырехлетний контракт игрока рассчитан до конца этого сезона.

"С контрактом Хартикайнена нет смысла торопиться, он будет ограниченно свободным агентом, и у нас будет возможность для маневра. Если кто-то сделает ему предложение лучше, чем "Салават", то мы повторим, если сочтем необходимым", - сказал Вайсфельд.

В нынешнем чемпионате 26-летний нападающий провел 46 матчей, в которых забросил 19 шайб и сделал 17 результативных передач. 7 января в матче с "Ладой" Хартикайнен получил сотрясение мозга и выбыл на шесть недель.