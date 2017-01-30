Гендиректор: "Анжи" не имеет проблем с финансированием на 2017 год

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Анжи" не испытывает проблем с финансированием на 2017 год, зарплата всем игрокам команды выплачена. Об этом ТАСС заявил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.
"Финансовое состояние клуба стабильное, - сказал гендиректор. - Со всеми футболистами произведен расчет, включая декабрь, поэтому на сегодняшний день долгов перед футболистами и сотрудниками клуба не имеется. Финансирование на 2017 год понятно, есть цифры и источники, никакого финансового кризиса не наблюдается, работа идет а штатном режиме".
В конце декабря новым владельцем клуба стал Осман Кадиев, пришедший вместо Сулеймана Керимова. Тогда же сообщалось, что из-за финансовых проблем "Анжи" придется расстаться с рядом ведущих игроков. Главным тренером команды был назначен Александр Григорян.
"Анжи" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. Турнир возобновится в начале марта.