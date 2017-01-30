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Гендиректор: "Анжи" не имеет проблем с финансированием на 2017 год

Спорт
30 января, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
По словам генерального директора клуба Саида Абдулаева, никаких долгов перед игроками и сотрудниками сейчас нет
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Футболисты "Анжи"

Футболисты "Анжи"

© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Анжи" не испытывает проблем с финансированием на 2017 год, зарплата всем игрокам команды выплачена. Об этом ТАСС заявил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.

"Финансовое состояние клуба стабильное, - сказал гендиректор. - Со всеми футболистами произведен расчет, включая декабрь, поэтому на сегодняшний день долгов перед футболистами и сотрудниками клуба не имеется. Финансирование на 2017 год понятно, есть цифры и источники, никакого финансового кризиса не наблюдается, работа идет а штатном режиме".

В конце декабря новым владельцем клуба стал Осман Кадиев, пришедший вместо Сулеймана Керимова. Тогда же сообщалось, что из-за финансовых проблем "Анжи" придется расстаться с рядом ведущих игроков. Главным тренером команды был назначен Александр Григорян.

"Анжи" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. Турнир возобновится в начале марта.

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