Российский горнолыжник Пясик завоевал серебро на Универсиаде-2017

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский горнолыжник Евгений Пясик завоевал серебряную медаль в супер-гиганте на Универсиаде 2017 года, которая проходит в Алма-Ате. Спортсмен показал результат 1 минута 3,06 секунды
Победителем стал итальянец Микеланджело Тентори (1.03,03), третье время показал еще один представитель России Семен Ефимов (1.03,77).
Россиянин Константин Рябица стал восьмым (1.04,35), Геннадий Свитков - 11-м (1.04,93), Максим Стуков - 22-м (1.05,97), Андрей Ушаков - 33-м (1.06,98).
Соревнования у горнолыжников завершатся 7 февраля.