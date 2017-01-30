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Российский горнолыжник Пясик завоевал серебро на Универсиаде-2017

Спорт
30 января, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Бронзу выиграл еще один представитель России - Семен Ефимов
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский горнолыжник Евгений Пясик завоевал серебряную медаль в супер-гиганте на Универсиаде 2017 года, которая проходит в Алма-Ате. Спортсмен показал результат 1 минута 3,06 секунды

Победителем стал итальянец Микеланджело Тентори (1.03,03), третье время показал еще один представитель России Семен Ефимов (1.03,77).

Россиянин Константин Рябица стал восьмым (1.04,35), Геннадий Свитков - 11-м (1.04,93), Максим Стуков - 22-м (1.05,97), Андрей Ушаков - 33-м (1.06,98).

Соревнования у горнолыжников завершатся 7 февраля.

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