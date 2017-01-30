Травма фигуристки Тарасовой не помешает их паре с Морозовым при подготовке к ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 30 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Полученная перед чемпионатом Европы травма не помешает российской фигуристке Евгении Тарасовой в паре с Владимиром Морозовым при подготовке к чемпионату мира. Об этом Тарасова сообщила корреспонденту ТАСС.

Тарасова и Морозов выиграли золото в парном катании на чемпионате Европы в Остраве. Как рассказала тренер пары Нина Мозер, фигуристка выступала с травмой, полученной на одной из тренировок.

"Надеюсь, что травма не повлияет на подготовку к чемпионату мира. С нашими врачами сейчас приводим все в порядок. Будет неделя отдыха, за это время все восстановится. Помех при дальнейшей подготовке быть не должно", - сказала Тарасова.

Морозов назвал случившееся на тренировке несчастным случаем. "Мы делали поддержку, даже подкрута никакого не было. Не скажу, что парное катание стало гонкой на выживание. Если подходить рационально, то любой технически сложный элемент выполним и не столь травмоопасен, как кажется", - отметил он.

На предстоящем чемпионате мира, который пройдет в конце марта - начале апреля в Хельсинки, пара планирует вернуть в свою программу элементы ультра-си. "В Остраве из-за травмы нам пришлось отложить четверной подкрут. К чемпионату мира мы будем готовить ту же программу, что делали в этом сезоне. Менять ее мы не планируем, только оттачивать то, что есть", - сказала Тарасова.

Победы важнее статуса лидеров

Пара рассчитывает, что победа в Остраве станет отправной точкой в их дальнейших выступлениях. "Можно сказать, это первая победа на большом турнире, если не считать финал Гран-при. Но вспоминать все равно будут только победителей чемпионата Европы. Сейчас нужно отойти от этого, восстановить силы, эмоции и готовиться к следующим соревнованиям", - отметила Тарасова.

"Нина Михайловна (Мозер) вкратце рассказала о нашем плане подготовки к чемпионату мира, - продолжила она. - Неделю отдохнем, потом две недели позанимаемся отдельно элементами. В марте поедем в Сочи и там уже будем готовиться основательно".

По мнению Морозова, явного лидера и фаворита на предстоящем чемпионате мира нет. "Все будет зависеть только от того, как кто откатается, - подчеркнул он. - Что касается статуса лидера, то он приобретается только победами. За статусом мы не гонимся, для нас важнее сами победы".

"Статус чемпионов Европы никак не скажется на нашей работе перед чемпионатом мира. Если мы ее сделаем и не будем отвлекаться на какие-то сторонние факторы, она будет оценена достойно. Есть планы, есть установка, есть цель, и мы будем ей следовать," - сказал Морозов в заключение.