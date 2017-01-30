Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Травма фигуристки Тарасовой не помешает их паре с Морозовым при подготовке к ЧМ

Спорт
30 января, 11:49 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
Тарасова и Морозов выиграли золото в парном катании на чемпионате Европы, фигуристка выступала с травмой, полученной на одной из тренировок
Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

© EPA/MARTIN DIVISEK

ОСТРАВА /Чехия/, 30 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Полученная перед чемпионатом Европы травма не помешает российской фигуристке Евгении Тарасовой в паре с Владимиром Морозовым при подготовке к чемпионату мира. Об этом Тарасова сообщила корреспонденту ТАСС.

Смотрите также
Спортивные пары Алена Савченко/Бруно Массо (Германия), Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) и Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) на подиуме чемпионата Европы - 2017
Травма партнерши не сорвала тренировочный процесс пары Тарасова/Морозов перед ЧЕ

Тарасова и Морозов выиграли золото в парном катании на чемпионате Европы в Остраве. Как рассказала тренер пары Нина Мозер, фигуристка выступала с травмой, полученной на одной из тренировок.

"Надеюсь, что травма не повлияет на подготовку к чемпионату мира. С нашими врачами сейчас приводим все в порядок. Будет неделя отдыха, за это время все восстановится. Помех при дальнейшей подготовке быть не должно", - сказала Тарасова.

Морозов назвал случившееся на тренировке несчастным случаем. "Мы делали поддержку, даже подкрута никакого не было. Не скажу, что парное катание стало гонкой на выживание. Если подходить рационально, то любой технически сложный элемент выполним и не столь травмоопасен, как кажется", - отметил он.

На предстоящем чемпионате мира, который пройдет в конце марта - начале апреля в Хельсинки, пара планирует вернуть в свою программу элементы ультра-си. "В Остраве из-за травмы нам пришлось отложить четверной подкрут. К чемпионату мира мы будем готовить ту же программу, что делали в этом сезоне. Менять ее мы не планируем, только оттачивать то, что есть", - сказала Тарасова.

Смотрите также
Владимир Морозов и Евгения Тарасова после произвольной программы на чемпионате Европы - 2017
Продолжение гегемонии: пара Тарасова и Морозов завоевала золото ЧЕ по фигурному катанию

Победы важнее статуса лидеров

Пара рассчитывает, что победа в Остраве станет отправной точкой в их дальнейших выступлениях. "Можно сказать, это первая победа на большом турнире, если не считать финал Гран-при. Но вспоминать все равно будут только победителей чемпионата Европы. Сейчас нужно отойти от этого, восстановить силы, эмоции и готовиться к следующим соревнованиям", - отметила Тарасова.

"Нина Михайловна (Мозер) вкратце рассказала о нашем плане подготовки к чемпионату мира, - продолжила она. - Неделю отдохнем, потом две недели позанимаемся отдельно элементами. В марте поедем в Сочи и там уже будем готовиться основательно".

По мнению Морозова, явного лидера и фаворита на предстоящем чемпионате мира нет. "Все будет зависеть только от того, как кто откатается, - подчеркнул он. - Что касается статуса лидера, то он приобретается только победами. За статусом мы не гонимся, для нас важнее сами победы".

"Статус чемпионов Европы никак не скажется на нашей работе перед чемпионатом мира. Если мы ее сделаем и не будем отвлекаться на какие-то сторонние факторы, она будет оценена достойно. Есть планы, есть установка, есть цель, и мы будем ей следовать," - сказал Морозов в заключение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧЕ-2017 по фигурному катанию
В других СМИ
Реклама
Фото
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
Рекорд за рекордом: Медведева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
2
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
3
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
4
ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности
5
В Подмосковье задержан водитель, не пропустивший скорую помощь
6
ФАС возбудила дело против "Мегафона"
7
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
Темы дня
Реклама