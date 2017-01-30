Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар на футбольном стадионе "Олд Траффорд" потушен, никто не пострадал

Спорт
30 января, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Возгорание на трибуне сэра Бобби Чарльтона произошло из-за замыкания
Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Олд Траффорд"

Стадион "Олд Траффорд"

© EPA/PETER POWELL

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пожар на домашнем стадионе английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" "Олд Траффорд" в Манчестере потушен, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Смотрите также
Стадион "Олд Траффорд"
Пожар возник на футбольном стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере

Возгорание на трибуне сэра Бобби Чарльтона произошло в 7 утра по местному времени (10:00 мск) из-за замыкания.

"Пожарным удалось быстро и эффективно потушить возгорание, - говорится в сообщении. - В результате инцидента стадиону был нанесен минимальный ущерб, никто не пострадал".

Стадион "Олд Траффорд" был построен в 1910 году, позднее несколько раз реконструировался. В настоящее время он вмещает более 75 тысяч зрителей. На нем свои домашние матчи проводит клуб английской футбольной премьер-лиги "Манчестер Юнайтед".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
Рекорд за рекордом: Медведева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
2
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
3
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
4
ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности
5
В Подмосковье задержан водитель, не пропустивший скорую помощь
6
ФАС возбудила дело против "Мегафона"
7
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
Темы дня
Реклама