Пожар на футбольном стадионе "Олд Траффорд" потушен, никто не пострадал

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пожар на домашнем стадионе английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" "Олд Траффорд" в Манчестере потушен, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Возгорание на трибуне сэра Бобби Чарльтона произошло в 7 утра по местному времени (10:00 мск) из-за замыкания.

"Пожарным удалось быстро и эффективно потушить возгорание, - говорится в сообщении. - В результате инцидента стадиону был нанесен минимальный ущерб, никто не пострадал".

Стадион "Олд Траффорд" был построен в 1910 году, позднее несколько раз реконструировался. В настоящее время он вмещает более 75 тысяч зрителей. На нем свои домашние матчи проводит клуб английской футбольной премьер-лиги "Манчестер Юнайтед".