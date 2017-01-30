Пожар на футбольном стадионе "Олд Траффорд" потушен, никто не пострадал

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пожар на домашнем стадионе английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" "Олд Траффорд" в Манчестере потушен, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Возгорание на трибуне сэра Бобби Чарльтона произошло в 7 утра по местному времени (10:00 мск) из-за замыкания.
"Пожарным удалось быстро и эффективно потушить возгорание, - говорится в сообщении. - В результате инцидента стадиону был нанесен минимальный ущерб, никто не пострадал".
Стадион "Олд Траффорд" был построен в 1910 году, позднее несколько раз реконструировался. В настоящее время он вмещает более 75 тысяч зрителей. На нем свои домашние матчи проводит клуб английской футбольной премьер-лиги "Манчестер Юнайтед".