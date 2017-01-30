Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018

Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
© Петр Ковалев/ТАСС
30 января 2017 года — психологический рубеж в подготовке российских городов к чемпионату мира по футболу 2018 года: до турнира остается 500 дней. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Саранске и Екатеринбурге.
ТАСС приводит любопытные факты о стадионах ЧМ-2018 и точные сведения о том, как они готовятся к главному футбольному событию четырехлетия.
- Статус за 500 дней до ЧМ-2018: На арене, открытой в 1956 году, идет установка кресел. Приемка готовности стадиона намечена на март 2017 года. К этому же времени на объекте планируется завершить установку медиаэкрана (на него будет можно проецировать счет, названия и эмблемы/флаги команд). Масштабная реконструкция крупнейшего стадиона страны началась в 2013 году. В рамках строительных работ были убраны легкоатлетические дорожки — после реконструкции стадион станет чисто футбольным. Кроме того, была увеличена площадь крыши.
- Что было на месте стадиона: В начале 1950-х годов на месте спортивного комплекса, в который входит Большая спортивная арена "Лужники", находились просторная асфальтированная площадь и ветхие здания. Почва в районе стройки была заболочена, ее пришлось поднять на полметра.
- Первый матч (после завершения реконструкции): Дата проведения встречи и команды, которые в ней сыграют, еще не определены. Руководство Российского футбольного союза рассчитывает, что в первом матче обновленных "Лужников" сыграет сборная России, а ее соперником станет или команда Аргентины, или команда Бразилии.
- Вместимость: 81 006 зрителей (во время ЧМ-2018). Изначальная вместимость стадиона, открывшегося в 1956 году, составляла 103 000 мест. После реконструкции к летним Олимпийским играм 1980 года она была сокращена до 96 000 мест. В преддверии 850-летия Москвы в 1997 году на арене появилась крыша, а скамейки были заменены на пластиковые сиденья, в результате чего вместимость сократилась до 84 745 мест. К финалу Лиги чемпионов 2008 года стадион был модернизирован еще раз — так, на трибуне С появились ВИП-места, из-за чего вместимость арены стала еще меньше — 78360 зрителей.
- Рекорд посещаемости: Максимальное число зрителей посетило "Лужники" 2 ноября 1958 года — на финале Кубка СССР между московскими "Спартаком" и "Торпедо" собралось 110 000 человек. Победили тогда красно-белые со счетом 1:0. Что касается истории "Лужников" после 1997 года, то самым посещаемым стал матч 9 октября 1999 года Россия — Украина (1:1), на котором побывали 84 000 болельщиков.
- Стоимость реконструкции: 26,3 млрд рублей.
- Важные матчи: Финал Олимпиады-1980 между сборными ГДР и Чехословакии (0:1), финал Кубка УЕФА — 1998/99 между итальянской "Пармой" и французским "Марселем" (3:0), финал Лиги чемпионов — 2007/08 между английскими "Манчестер Юнайтед" и "Челси" (1:1, 6:5 — по пенальти). "Лужники" будут центральной ареной ЧМ-2018. На стадионе пройдут четыре матча группового этапа, встречи 1/8 и 1/2 финала, а также финал.
- Статус за 500 дней до ЧМ-2018: Строительство арены на Крестовском острове началось летом 2007 года и было завершено в конце декабря 2016-го. Первый неофициальный матч на стадионе состоялся в октябре. В нем приняли участие команды генподрядчика строительства арены компании "Метрострой" и субподрядчиков. 11 февраля первые 10 000 зрителей протестируют пропускную способность стадиона. В программе мероприятия под рабочим названием "Первый посетитель" значатся мотошоу, представление сувенирной продукции и фотографирование участников. Благоустройство стадиона, который летом примет матчи Кубка конфедераций, завершится до 31 марта.
- Что было на месте стадиона: Арена расположена на месте стадиона имени С. Кирова. Вместимость старого стадиона до реконструкции составляла 100 000 мест, после ее завершения в рамках подготовки к Олимпийским играм 1980 года — 72 000 мест.
- Первый матч: Первая официальная игра на арене запланирована на 23 апреля. Во встрече чемпионата России "Зенит" примет екатеринбургский "Урал".
- Вместимость: 68 134 зрителя.
- Рекорд посещаемости: Не установлен.
- Стоимость строительства: 44 млрд рублей.
- Важные матчи: В 2017 году на стадионе пройдут четыре игры Кубка конфедераций, включая матч-открытие и финал. В 2018 году на арене состоятся семь встреч чемпионата мира, в том числе полуфинал и матч за третье место. В 2020 году стадион на Крестовском острове примет четыре матча чемпионата Европы, включая один четвертьфинал.
- Статус за 500 дней до ЧМ-2018: Стадион активно эксплуатируется почти два с половиной года. Первый камень в его основание был заложен еще 2 июня 2007 года. Предполагалось, что арена откроется уже через за два-три года, однако мировой финансовый кризис и бюрократические проволочки затянули строительство. В итоге "Открытие-Арена" (на период Кубка конфедераций и ЧМ-2018 стадион будет носить название "Спартак", поскольку спонсорские названия запрещены ФИФА) была открыта в сентябре 2014 года. Это единственный стадион из всех арен ЧМ-2018, на строительство которого не потрачено ни рубля бюджетных средств.
- Что было на месте стадиона: До начала строительных работ на месте стадиона располагался Тушинский аэродром.
- Первый матч: 5 сентября 2014 года. Московский "Спартак" сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой" (1:1). Этой игрой спартаковский стадион открылся официально. А вот первый тестовый матч на арене состоялся 30 августа — в нем сыграли ветераны клуба.
- Вместимость: 45 000 зрителей (во время ЧМ-2018 она будет составлять 43 298 зрителей).
- Рекорд посещаемости: 44 884 зрителя (29 октября 2016 года, 12-й тур чемпионата России "Спартак" — ЦСКА, 3:1).
- Стоимость строительства: 14,5 млрд рублей.
- Важные матчи: На стадионе проводились матчи сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы 2016 года, в частности, именно на нем россияне одержали важнейшую победу над шведами (1:0) и гарантировали себе выход на Евро, одолев черногорцев (2:0). На "Спартаке" пройдут четыре матча Кубка конфедераций-2017, включая игру за третье место. На чемпионате мира 2018 года арена примет пять матчей, в том числе одну игру 1/8 финала турнира.
- Статус за 500 дней до ЧМ-2018: Строительство стадиона было завершено летом 2013 года. С момента открытия арена успела принять летнюю Универсиаду-2013, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи чемпионата и Кубка страны, а также еврокубков.
- Что было на месте стадиона: На месте арены был пустырь.
- Первый матч: 17 августа 2014 года в матче чемпионата России казанский "Рубин" сыграл вничью с московским "Локомотивом" (1:1).
- Вместимость: 45 379 зрителей (во время ЧМ-2018 она будет составлять 44 779 зрителей).
- Рекорд посещаемости: 41 585 зрителей — на матче Лиги Европы между российским "Рубином" и английским "Ливерпулем" 5 ноября 2015 года (0:1).
- Стоимость строительства: 14 млрд рублей.
- Важные матчи: В мае 2016 года на стадионе прошел финал Кубка России ("Зенит" обыграл ЦСКА со счетом 4:1). В рамках Кубка конфедераций 2017 года на стадионе пройдут три встречи группового этапа и полуфинал. Также "Казань-Арена" примет четыре матча группового этапа чемпионата мира — 2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.
- Статус за 500 дней до ЧМ-2018: Стадион построен к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. После завершения Игр арена была реконструирована, а ее вместимость увеличена с 40 000 до 45 000 мест. Первоначально сроком окончания работ называли июнь 2016 года. Из-за необходимости строительства дополнительных трибун дата сдачи в эксплуатацию перенесена на конец 2016 года. 30 декабря Главгосэкспертиза дала положительную оценку проекту стадиона.
- Что было на месте стадиона: Арена расположена на месте поселка Марлинский в Имеретинской низменности, где, в частности, проживали и староверы. Большая часть его жильцов была переселена во вновь созданный поселок Некрасовское.
- Первый матч: 28 марта на сочинском стадионе состоится товарищеский матч между сборными России и Бельгии.
- Вместимость: 45 000 зрителей (после Кубка конфедераций и ЧМ-2018 — 40 000 зрителей).
- Рекорд посещаемости: Около 40 000 зрителей (на церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 7 и 23 февраля 2014 года).
- Стоимость реконструкции: 3,5 млрд рублей.
- Важные матчи: На стадионе "Фишт" пройдут три матча группового этапа и полуфинал Кубка конфедераций 2017 года, а также четыре игры группового этапа, 1/8 финала и один четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.
- Статус за 500 дней до ЧМ-2018: Готовность стадиона составляет около 70%. На конец января 2017 года полностью завершено устройство нижнего слоя футбольного поля — бетонной плиты. Также завершен монтаж каркаса кровли стадиона, ведется установка системы медиафасада. Планируется, что работы на стадионе будут завершены 25 декабря 2017 года.
- Что было на месте стадиона: Арена возводится на левом берегу Дона (планировалось, что стадион получит название "Левбердон-Арена", но позднее было решено отказаться от этой идеи. Отведенный под стадион участок не был застроен, работы ведутся на намывных территориях.
- Первый матч: Дата проведения встречи и ее участники пока не определены. Ожидается, что дебютная встреча на стадионе состоится в ноябре 2017 года.
- Вместимость: 45 145 зрителей (после ЧМ-2018 — 37 885 зрителей).
- Рекорд посещаемости: Не установлен.
- Стоимость строительства: 19,8 млрд рублей.
- Важные матчи: В Ростове-на-Дону пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира, а также встреча 1/8 финала.
- Статус за 500 дней до ЧМ-2018: Завершение строительства запланировано на декабрь 2017 года.
- Что было на месте стадиона: На месте арены был пустырь.
- Первый матч: Планируется, что первая игра на стадионе состоится в апреле 2018 года. Власти города рассчитывают, что матч будет благотворительным.
- Вместимость: 45 000 зрителей.
- Рекорд посещаемости: Не установлен.
- Стоимость строительства: 16,7 млрд рублей.
- Важные матчи: На стадионе "Нижний Новгород" пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира, встреча 1/8 финала, а также четвертьфинал.
- Статус за 500 дней до ЧМ-2018: На стадионе ведется монтаж металлоконструкций. Ожидается, что отставание от графика работ будет ликвидировано к февралю. Завершение строительства запланировано на декабрь 2017 года.
- Что было на месте стадиона: На земле, выделенной под строительство арены, располагался заброшенный Радиоцентр.
- Первый матч: Дата проведения встречи и ее участники пока не определены.
- Вместимость: 44 807 зрителей.
- Рекорд посещаемости: Не установлен.
- Стоимость строительства: 18,2 млрд рублей.
- Важные матчи: На стадионе пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира, а также встречи 1/8 и 1/4 финала турнира.
- Статус за 500 дней до ЧМ-2018: В январе на арене началась подготовка основания футбольного поля. Также на стадионе ведутся работы по установке элементов заполнения между последними смонтированными кровельными блоками. Завершение строительства запланировано на конец 2017 года.
- Что было на месте стадиона: Остров Октябрьский, на котором идет строительство стадиона, долгое время не использовался для застройки. Власти решили заняться облагораживанием территории после определения места возведения арены.
- Первый матч: Дата проведения встречи и ее участники пока не определены.
- Вместимость: 35 212 зрителей (после ЧМ-2018 — 25 000 зрителей).
- Рекорд посещаемости: Не установлен.
- Стоимость строительства: 17,3 млрд рублей.
- Важные матчи: В Калининграде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира.
- Статус за 500 дней до ЧМ-2018: На стадионе завершается монтаж металлоконструкций. Окончание строительных работ на стадионе запланировано на сентябрь 2017 года.
- Что было на месте стадиона: Арена расположена на месте стадиона "Центральный". Вместимость старого стадиона составляла 40 000 мест, в 2000-е она была сокращена до 12 000 (Россия претендовала на проведение чемпионата Европы 2008 года, в связи с этим планировалась реконструкция арены).
- Первый матч: Дата проведения встречи и ее участники пока не определены. В 2015 году власти региона заявляли, что хотели бы открыть "Волгоград-Арену" товарищеским матчем между сборными России и Германии.
- Вместимость: 45 568 зрителей (после ЧМ-2018 — 35 000 зрителей).
- Рекорд посещаемости: Не установлен.
- Стоимость строительства: 17 млрд рублей.
- Важные матчи: В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира.
- Статус за 500 дней до ЧМ-2018: К концу прошлого года готовность арены оценивалась в 63%. Весной планируется завершить монтаж металлоконструкций, после чего будет засеяно футбольное поле. Ожидается, что строительство будет завершено в декабре 2017 года.
- Что было на месте стадиона: Земля, на которой строится стадион, была болотистой. В той местности располагались частные дома. Их владельцы были переселены в жилой комплекс, построенный рядом со стадионом.
- Первый матч: Планируется, что первая игра на стадионе состоится весной 2018 года.
- Вместимость: 44 442 зрителя (после ЧМ-2018 — 30 000 зрителей).
- Рекорд посещаемости: Не установлен.
- Стоимость строительства: 15,8 млрд рублей.
- Важные матчи: На "Мордовия-Арене" пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира.
- Статус за 500 дней до ЧМ-2018: На конец декабря 2016 года бетонные работы на стадионе были завершены на 95%, а также монтаж внешнего опорного кольца крыши арены. Окончание работ запланировано на декабрь 2017 года.
- Что было на месте стадиона: На месте арены, которая примет матчи чемпионата мира, располагался Центральный стадион, от которого остался только фасад 1957 года постройки, являющийся памятником архитектуры сталинского неоклассицизма. Масштабная реконструкция арены к мировому первенству началась в 2015 году.
- Первый матч: Футбольный клуб "Урал" рассчитывает сыграть на арене после завершения реконструкции весной 2018 года.
- Вместимость: 35 696 зрителей (после ЧМ-2018 — 23 000 зрителей).
- Рекорд посещаемости: Не установлен.
- Стоимость реконструкции: 12,7 млрд рублей.
- Важные матчи: На "Екатеринбург-Арене" пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира.
Андрей Михайлов
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