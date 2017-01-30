Тренер: сборная России должна выходить из группы Всемирной серии бокса

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Перед сборной России стоит задача выхода из группы Всемирной серии бокса (WSB). Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Олег Меньшиков.

"У нас прошел сбор в Сочи, команда готова, - сказал Меньшиков. - Думаю, что мы не разочаруем болельщиков, они увидят красивый бокс 4 февраля. Минимальная задача у нас - занять третье место в группе, которое позволит из нее выйти".

Сборная России в стартовом матче встретится с "Астаной Арланз" из Казахстана 4 февраля в Москве.

Также соперниками россиян по группе стали команды Узбекистана "Узбек Тайгерз" и Китая "Чайна Дрэгонз".