Тренер: сборная России должна выходить из группы Всемирной серии бокса

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Перед сборной России стоит задача выхода из группы Всемирной серии бокса (WSB). Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Олег Меньшиков.
"У нас прошел сбор в Сочи, команда готова, - сказал Меньшиков. - Думаю, что мы не разочаруем болельщиков, они увидят красивый бокс 4 февраля. Минимальная задача у нас - занять третье место в группе, которое позволит из нее выйти".
Сборная России в стартовом матче встретится с "Астаной Арланз" из Казахстана 4 февраля в Москве.
Также соперниками россиян по группе стали команды Узбекистана "Узбек Тайгерз" и Китая "Чайна Дрэгонз".