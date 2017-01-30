Адам Лаллана признан лучшим футболистом сборной Англии 2016 года

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана признан лучшим игроком сборной Англии по футболу в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

По итогам голосования, в котором участвовали члены клуба болельщиков сборной Англии, 28-летний игрок набрал 39% голосов. Второе место занял нападающий "Лестера" Джейми Варди (12%), Третьим стал форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни (8%).

Лаллана дебютировал в сборной Англии в 2013 году. В прошлом году он сыграл за сборную 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.