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Тренер ХК "Салават Юлаев" Захаркин назвал разговор с фанатами полезным и конструктивным

Спорт
30 января, 12:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
В ночь на понедельник болельщики встретили команду в аэропорту Уфы и поговорили с ней по теме неудачного выступления в КХЛ в последнее время
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Игорь Захаркин

Игорь Захаркин

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин назвал разговор с болельщиками клуба по возвращении команды из выездного турне в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) полезным и конструктивным. Об этом он рассказал ТАСС.

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В ночь на понедельник болельщики встретили команду в аэропорту Уфы и поговорили с ней по теме неудачного выступления в КХЛ в последнее время. "Салават" потерпел семь поражений подряд и еще пока не гарантировал себе место в плей-офф, занимая пятое место в Восточной конференции.

"Я считаю, это очень здорово, когда состояние дел в команде не безразлично ее болельщикам - они имеют право знать, каков моральный дух команды, что она не сломлена и готова сражаться дальше, - сказал Захаркин. - У нас был очень полезный, конструктивный разговор: не было никаких оскорблений, у приехавших болельщиков была совершенно оправданная тревога из-за состояния дел в команде. В лицо игрокам были заданы болезненные вопросы, и они не уходили от ответов, а прямо на них отвечали".

Ранее болельщики "Спартака" накануне матча с ЦСКА посетили раздевалку команды и в грубой форме потребовали исправить сложившуюся для красно-белых турнирную ситуацию.

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"Опасений, что это повторится в нашем случае, не было: у нас была возможность уехать и не встретиться с болельщиками, и я специально развернул автобус. Это было наше с лидерами команды решение: нельзя прятаться, мы играем для болельщиков. Если бы у нас была не чиста совесть, если бы я видел, что парни не выкладываются, что кто-то бережет себя и не играет всем сердцем, я бы выгнал такого человека из команды и играл меньшим количеством хоккеистов. Если бы я знал, что сам недорабатываю, я бы сам ушел в этой ситуации, но в том и смысл, что команда сражается и каждый игрок понимает всю трагичность ситуации", - подчеркнул Захаркин.

"Я уверен, что все хотят ее исправить, поэтому мы и поехали говорить. Мы же не знали, кто нас там ждет, а оказалось, нас ждут очень интеллигентные, умные ребята, которые задают правильные вопросы. Я увидел, что ребята всем своим нутром почувствовали, насколько судьба и результат команды не безразличны людям", - добавил тренер.

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