Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Урал" рассчитывает провести первый матч на новом стадионе весной 2018 года

Спорт
30 января, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
На данный момент стадион, который в период мирового первенства будет называться "Екатеринбург-Арена", находится на реконструкции
Поделиться
Материал из 1 страницы
"Екатеринбург-Арена"

"Екатеринбург-Арена"

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" рассчитывает, что первый матч на Центральном стадионе, который примет матчи чемпионата мира 2018 года, будут сыграны весной следующего года. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.

Смотрите также
Аномальные холода не влияют на реконструкцию стадиона к ЧМ-2018 в Екатеринбурге

На данный момент стадион, который в период мирового первенства будет называться "Екатеринбург-Арена", находится на реконструкции. К концу декабря на нем установлены оба кровельных кольца. Арена сможет принять 35 тысяч болельщиков, работы должны быть завершены 31 декабря.

"Планируется провести несколько тестовых матчей до чемпионата мира. Думаю, весной 2018 года "Урал" сможет провести одну-две игры в чемпионате России. Конечно, мы хотели бы сыграть с "Барселоной", но так не получится, - сказал Иванов. - А матч с любой командой РФПЛ - это матч за три очка, кого поставят в календарь, с тем и будем играть".

Матчи чемпионата мира примет 11 городов на 12 стадионов. Помимо, Екатеринбурга, игры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
В других СМИ
Реклама
Фото
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
Рекорд за рекордом: Медведева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
2
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
3
Украинские радикалы пикетируют филиалы российских банков в Киеве
4
ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности
5
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
6
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
7
В Подмосковье задержан водитель, не пропустивший скорую помощь
Темы дня
Реклама