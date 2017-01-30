Чемпион ОИ Мехонцев назвал положительными изменения в структуре Федерации бокса России

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев назвал положительными изменения в структуре Федерации бокса России. Об этом Мехонцев сообщил журналистам.
Ранее стало известно, что в Федерации бокса России планируется упразднить должность президента организации. Данное изменение в уставе должно быть утверждено на отчетно- выборной конференции 1 февраля.
"Я планирую посетить конференцию, именно для этого и приехал сюда, - сказал Мехонцев. - Думаю, что все изменится в положительную сторону, так же оцениваю и изменения в федерации. Результаты сборной в последнее время хорошие, но, уверен, что можно еще лучше".
В настоящее время президентом Федерации бокса России является Борис Иванюженков.
Мехонцев также становился чемпионом мира (2009), двукратным чемпионом Европы (2008, 2010), на Олимпиаде-2012 единственным из российских боксеров выиграл золото. С 2013 года выступает в профессионалах, где в его послужном списке 12 побед (8 нокаутом), ни одного поражения, одна ничья.