Российский сноубордист Богданов завоевал золото на Универсиаде

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский сноубордист Богдан Богданов завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде, которая проходит в Алма- Ате.

В финальном заезде он опередил своего соотечественника Владислава Шкурихина. Третьим стал украинец Александр Белинский.

Соревнования сноубордистов на Универсиаде завершатся 7 февраля.