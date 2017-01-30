Лучший бомбардир "Салавата" Умарк выбыл на неопределенный срок из-за травмы

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" Линус Умарк получил травму нижней части тела и выбыл на неопределенный срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

Игрок получил повреждение в последнем матче команды против "Северстали" (2:3 ОТ). Шведский форвард является лучшим бомбардиром "Салавата Юлаева". На счету нападающего 14 шайб и 42 результативные передачи в 55 матчах этого сезона.