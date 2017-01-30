Определен состав сборной России на матч WSB с командой Казахстана

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России назвал состав на стартовый матч Всемирной серии бокса (WSB) против "Астаны Арланз" из Казахстана. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской команды Олег Меньшиков.

"В состав вошли Батор Сагалуев, Артем Хотенов, Раджаб Раджабов, Илья Квасников и Гасан Абдурахманов", - сказал Меньшиков.

Сборная России в стартовом матче встретится с "Астаной Арланз" из Казахстана 4 февраля в Москве.

Также соперниками россиян по группе стали команды Узбекистана "Узбек Тайгерз" и Китая "Чайна Дрэгонз".