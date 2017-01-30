Чудинов проведет бой с Иларио за титул чемпиона Европы по боксу 8 апреля

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Чудинов проведет бой с Иларио за титул чемпиона Европы по боксу 8 апреляСпорт 30 января, 13:07
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший "временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Чудинов 8 апреля проведет поединок с испанцем Мариано Иларио за титул чемпиона Европы в весовой категории до 76,2 кг. Об этом ТАСС сообщил менеджер Чудинова Кирилл Щекутьев.
Ближайший поединок Чудинов проведет 4 февраля в Москве против венгра Атиллы Короса.
"8 апреля Дмитрий проведет бой с Иларио за титул чемпиона Европы. Поединок санкционирован и может пройти в Туле", - сказал Щекутьев.
В активе 30-летнего Чудинова 19 побед (12 нокаутом), одно поражение и две ничьи.
На счету 29-летнего Иларио 16 побед (7 нокаутом) и пять поражений.