Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чудинов проведет бой с Иларио за титул чемпиона Европы по боксу 8 апреля

Спорт
30 января, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Поединок может пройти в Туле
Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Чудинов

Дмитрий Чудинов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший "временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Чудинов 8 апреля проведет поединок с испанцем Мариано Иларио за титул чемпиона Европы в весовой категории до 76,2 кг. Об этом ТАСС сообщил менеджер Чудинова Кирилл Щекутьев.

Смотрите также
Дмитрий Чудинов
Дмитрий Чудинов проведет бой с венгром Коросом 4 февраля в Москве

Ближайший поединок Чудинов проведет 4 февраля в Москве против венгра Атиллы Короса.

"8 апреля Дмитрий проведет бой с Иларио за титул чемпиона Европы. Поединок санкционирован и может пройти в Туле", - сказал Щекутьев.

В активе 30-летнего Чудинова 19 побед (12 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

На счету 29-летнего Иларио 16 побед (7 нокаутом) и пять поражений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
Рекорд за рекордом: Медведева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
2
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
3
Украинские радикалы пикетируют филиалы российских банков в Киеве
4
ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности
5
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые социальные гарантии
6
Навального и Офицерова 1 февраля принудительно доставят в суд Кирова
7
В Подмосковье задержан водитель, не пропустивший скорую помощь
Темы дня
Реклама