Чудинов проведет бой с Иларио за титул чемпиона Европы по боксу 8 апреля

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший "временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Чудинов 8 апреля проведет поединок с испанцем Мариано Иларио за титул чемпиона Европы в весовой категории до 76,2 кг. Об этом ТАСС сообщил менеджер Чудинова Кирилл Щекутьев.

Ближайший поединок Чудинов проведет 4 февраля в Москве против венгра Атиллы Короса.

"8 апреля Дмитрий проведет бой с Иларио за титул чемпиона Европы. Поединок санкционирован и может пройти в Туле", - сказал Щекутьев.

В активе 30-летнего Чудинова 19 побед (12 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

На счету 29-летнего Иларио 16 побед (7 нокаутом) и пять поражений.