Филатов: Спасский был и остается главным джентльменом в шахматном мире

Медведев: автоматизированная система учета лекарств позволит выявить подделкиОбщество 30 января, 14:06
Мутко: биатлонисты и фигуристы дали повод для гордости за российский спортСпорт 30 января, 13:49
Преступления в Канаде с использованием огнестрельного оружия. ДосьеБиографии и справки 30 января, 13:49
Скончался основатель японской компании, выпустившей видеоигру Pac-ManОбщество 30 января, 13:40
Украинские радикалы пикетируют филиалы российских банков в КиевеМеждународная панорама 30 января, 13:36
Нидерланды направят РФ новый запрос для уточнения данных с радаров о крушении BoeingПроисшествия 30 января, 13:28
Россияне завоевали девять медалей в первый день УниверсиадыСпорт 30 января, 13:27
Пассажиропоток российских аэропортов в 2016 г. вырос на 0,2%, до 159,96 млн человекТранспорт 30 января, 13:27
Чудинов проведет бой с Иларио за титул чемпиона Европы по боксу 8 апреляСпорт 30 января, 13:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Гроссмейстер Борис Спасский был и остается главным джентльменом в шахматном мире. Такое мнение ТАСС высказал глава Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.
Десятый чемпион мира по шахматам Спасский в понедельник празднует 80-летний юбилей.
"Борис Васильевич прежде всего джентльмен, это главная его отличительная особенность в шахматном мире, - сказал Филатов. - Известна история, когда Бобби Фишера арестовали в Японии за то, что он проводил матч в Белграде, и посадили в тюрьму, Спасский заявил, что готов разделить страдания Бобби и сесть к нему в камеру, он ведь был таким же участником того матча. Правда, Фишер, узнав о желании Спасского, заявил: "Не надо мне Бориса, лучше пришлите Александру Костенюк".
"Хочется пожелать Борису Васильевичу здоровья и долголетия. И мы в скором времени обязательно устроим праздник в честь его юбилея. Пока же он отмечает в кругу семьи", - добавил Филатов.
Фишер был объявлен в розыск США в 1992 году за участие в шахматном матче со Спасским в Югославии, проведенном в нарушение санкций ООН. В 2004 году он был арестован японской службой иммиграции и помещен в тюрьму для нелегальных иммигрантов.