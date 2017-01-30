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Филатов: Спасский был и остается главным джентльменом в шахматном мире

Спорт
30 января, 13:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
Десятый чемпион мира по шахматам Спасский в понедельник празднует 80-летний юбилей
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МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Гроссмейстер Борис Спасский был и остается главным джентльменом в шахматном мире. Такое мнение ТАСС высказал глава Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.

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Десятый чемпион мира по шахматам Спасский в понедельник празднует 80-летний юбилей.

"Борис Васильевич прежде всего джентльмен, это главная его отличительная особенность в шахматном мире, - сказал Филатов. - Известна история, когда Бобби Фишера арестовали в Японии за то, что он проводил матч в Белграде, и посадили в тюрьму, Спасский заявил, что готов разделить страдания Бобби и сесть к нему в камеру, он ведь был таким же участником того матча. Правда, Фишер, узнав о желании Спасского, заявил: "Не надо мне Бориса, лучше пришлите Александру Костенюк".

"Хочется пожелать Борису Васильевичу здоровья и долголетия. И мы в скором времени обязательно устроим праздник в честь его юбилея. Пока же он отмечает в кругу семьи", - добавил Филатов.

Фишер был объявлен в розыск США в 1992 году за участие в шахматном матче со Спасским в Югославии, проведенном в нарушение санкций ООН. В 2004 году он был арестован японской службой иммиграции и помещен в тюрьму для нелегальных иммигрантов.

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