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Мутко: биатлонисты и фигуристы дали повод для гордости за российский спорт

Спорт
30 января, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Сборная России по биатлону на европейском первенстве завоевала шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали и заняла первое место в общекомандном зачете
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Биатлонисты и фигуристы своим успешным выступлением на чемпионате Европы дали повод для радости и гордости за российский спорт. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

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Сборная России по биатлону на европейском первенстве в польском городе Душники-Здруй завоевала шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали и заняла первое место в общекомандном зачете. Российские фигуристы на турнире в чешской Остраве завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Оба турнира завершились в воскресенье.

"Эти выходные подарили нам несколько поводов для настоящей радости и гордости за российский спорт. Этот результат - лучший ответ всем критикам и скептикам, которые утратили веру в наших спортсменов. От всей души поздравляю биатлонистов и фигуристов с этими знаковыми достижениями и желаю им крепости духа и новых ярких побед на предстоящих стартах", - сказал Мутко.

 

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