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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мужской клубный чемпионат мира по волейболу 2017 года пройдет в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола.
Соревнования, в которых примут участие восемь команд, состоятся 11-17 декабря.
Клубный чемпионат мира по волейболу среди мужских команд проводится с 1989 года. Польша примет турнир впервые. Ранее турнир проходил в Италии, Бразилии и Катаре.