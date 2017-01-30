МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мужской клубный чемпионат мира по волейболу 2017 года пройдет в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола.

Соревнования, в которых примут участие восемь команд, состоятся 11-17 декабря.

Клубный чемпионат мира по волейболу среди мужских команд проводится с 1989 года. Польша примет турнир впервые. Ранее турнир проходил в Италии, Бразилии и Катаре.