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Власти Петербурга: "Зенит-Арена" готова к передаче в управление ФК "Зенит"

Спорт
30 января, 14:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, января. /ТАСС
Ранее предполагалось, что передача стадиона "Зениту" будет произведена до 25 января
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Стадион "Зенит-Арена" передан в собственность Петербурга и готов к передаче управляющей компании, футбольному клубу "Зенит", сообщили в пресс-службе городского комитета по строительству.

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"Документы о передаче футбольного стадиона находятся в Комитете имущественных отношений (КИО). Все права зарегистрированы. Ожидается решение ФК "Зенит", - сказали в пресс-службе.

Ранее предполагалось, что передача стадиона "Зениту" будет произведена до 25 января.

Стадион был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. Первое городское мероприятие на "Зенит-Арене" пройдет 11 февраля. На этот день запланировано мотошоу, тогда же пройдет ее техническое тестирование.

Стадион "Зенит-Арена" был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Ранее окончательной стоимостью называлась сумма 42,3 млрд рублей, но после осмотра стадиона 29 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что итоговая стоимость будет подсчитана перед Кубком конфедераций 2017 года. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу - 2018.

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