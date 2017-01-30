Сборная России по керлингу уступила команде Великобритании на Универсиаде

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Великобритании со счетом 5:9 на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

На первом этапе соревнований команды сыграют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. Во вторник россияне встретятся с командами Японии и Канады.

Соревнования завершатся 8 февраля. следующие зимние Игры пройдут в 2019 году в Красноярске.