Бывший баскетболист ЦСКА Уимс отказался пройти допинг-тест

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Нападающий израильского баскетбольного клуба "Маккаби" Сонни Уимс отказался проходить допинг-тест, назначенный Международной федерацией баскетбола (FIBA). Об этом сообщает израильский портал Sportsrabbi.

Отмечается, что он также не появился на тренировке команды. По данным интернет-ресурса, два других одноклубника Уимса, которые должны были сдать пробы FIBA, Виктор Радд и Галь Мекел прошли допинг-тестирование.

Уимс выступал за ЦСКА с 2012 по 2015 год, в составе армейцев он стал трехкратным победителем Единой лиги ВТБ. За "Маккаби" американец с 2016 года, в 19 матчах Евролиги сезона-2016/17 набирал в среднем 11,6 очка за игру.