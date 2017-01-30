Зимняя Универсиада-2017. Таблица медалей

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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко