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СБР: российские и украинские биатлонисты поддерживают дружеские отношения

Спорт
30 января, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России Константин Бойцов заявил, что никаких трений между сборными России и Украины никогда не было
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские и украинские биатлонисты сохраняют дружеские отношения, конфликтных ситуаций по политическим мотивам между ними не возникает. Об этом ТАСС заявил руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов.

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В воскресенье сборная России одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который завершился в польском городе Душники-Здруй, второе место заняла команда Норвегии, третьими стали украинцы. На цветочной церемонии произошел казус, когда спортсмены стали уходить во время исполнения гимна России. Причиной стала ошибка организаторов.

"Никаких трений между сборными России и Украины никогда не было. Напротив, спортсмены поддерживают хорошие взаимоотношения", - сказал Бойцов.

На чемпионате Европы российские биатлонисты завоевали шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали, заняв первое место в общекомандном зачете.

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