Сочинские арены "Большой" и "Айсберг" примут финал фестиваля Ночной хоккейной лиги

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Матчи финального этапа фестиваля Ночной хоккейной лиги пройдут в Сочи на аренах "Большой" и "Айсберг". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее финальные соревнования турнира проходили, помимо двух площадок "Большого", на ледовой арене "Шайба" и тренировочных катках "Льдинка" и "Снежинка".

"Финал фестиваля пройдет, как всегда, на высоком организационном уровне, - сказал генеральный директор лиги Игорь Бахмутов. - Финал Кубка Крутова и гала-матч пройдут, как и прежде, на "Большом". Единственное отличие в этот раз состоит в том, что, помимо ледового дворца "Большой", в наших соревнованиях будут задействованы не ледовая арена "Шайба" и тренировочные катки "Льдинка" и "Снежинка", которые рядом с ней, а дворец зимнего спорта "Айсберг" и площадки располагающегося в паре десятков шагов от него тренировочного центра фигурного катания и шорт-трека".

Финал фестиваля Ночной хоккейной лиги пройдет в мае 2017 года.