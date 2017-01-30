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Сочинские арены "Большой" и "Айсберг" примут финал фестиваля Ночной хоккейной лиги

Спорт
30 января, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Ранее финальные соревнования турнира проходили, помимо двух площадок "Большого", на ледовой арене "Шайба" и тренировочных катках "Льдинка" и "Снежинка"
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Матчи финального этапа фестиваля Ночной хоккейной лиги пройдут в Сочи на аренах "Большой" и "Айсберг". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее финальные соревнования турнира проходили, помимо двух площадок "Большого", на ледовой арене "Шайба" и тренировочных катках "Льдинка" и "Снежинка".

"Финал фестиваля пройдет, как всегда, на высоком организационном уровне, - сказал генеральный директор лиги Игорь Бахмутов. - Финал Кубка Крутова и гала-матч пройдут, как и прежде, на "Большом". Единственное отличие в этот раз состоит в том, что, помимо ледового дворца "Большой", в наших соревнованиях будут задействованы не ледовая арена "Шайба" и тренировочные катки "Льдинка" и "Снежинка", которые рядом с ней, а дворец зимнего спорта "Айсберг" и площадки располагающегося в паре десятков шагов от него тренировочного центра фигурного катания и шорт-трека".

Финал фестиваля Ночной хоккейной лиги пройдет в мае 2017 года.

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