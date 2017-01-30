Сметная стоимость "Зенит-Арены" составляет 41,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Сметная стоимость стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове в Санкт-Петербурге с учетом двух последних контрактов с генподрядчиком, компанией "Метрострой", на 3 млрд рублей (декабрьские договоры на 952 млн и 2,07 млрд рублей) составляет 41,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по строительству города.

"Сметная стоимость объекта - 41,712 млрд рублей", - ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос. При этом в сумме учитываются также затраты на благоустройство прилегающей территории и зоны контроля доступа, в том числе на безопасность, пояснили в пресс-службе.

В комитете также отметили, что средства на адаптацию стадиона к ЧМ-2018 заложены в бюджете города и составляют почти 1,9 млрд рублей. "Предоставление субсидий предусмотрено законом Санкт-Петербурга от 13 декабря 2016 года "О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".

Комитету предусмотрены бюджетные средства по целевой программе "Расходы на реализацию постановления правительства Санкт-Петербурга от 4 апреля 2014 года "О программе подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы", "Предоставление субсидий бюджетным автономным организациям и иным некоммерческим организациям" на 2017 год в сумме 1,148 млрд рублей, на плановый 2018 год в сумме 803 млн рублей", - пояснил собеседник.

При этом в комитете заверили, что новых контрактов с "Метростроем" заключать не планируется.

Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Ранее окончательной стоимостью называлась сумма 42,3 млрд рублей, но после осмотра стадиона 29 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что итоговая стоимость будет подсчитана перед Кубком конфедераций 2017 года. В июле 2016 года власти города расторгли в одностороннем порядке контракт с бывшим генподрядчиком строительства стадиона корпорацией "Трансстрой" и компанией "Инжтрасстрой", после был заключен контракт на достройку стадиона с компанией "Метрострой". На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018 по футболу.