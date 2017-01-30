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Сборная России по фигурному катанию вернулась в Москву с чемпионата Европы

Спорт
30 января, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Национальная команда выиграла общекомандный зачет, завоевав шесть медалей - две золотые, две серебряные и две бронзовые
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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Самолет с российскими фигуристами, принявшими участие в чемпионате Европы, приземлился в понедельник в Москве.

Сборная России выиграла общекомандный зачет, завоевав шесть медалей - две золотые, две серебряные и две бронзовые.

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Евгения Медведева завоевала золото в одиночном женском катании, ее соотечественница Анна Погорилая стала второй. В мужском одиночном катании серебряная медаль на счету Максима Ковтуна, бронза - у Михаила Коляды. Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар, на этот раз золото завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, для которых этот европейский триумф стал первым в карьере. В танцах на льду третье место заняла российская пара Екатерина Боброва/ Дмитрий Соловьев.

Российская команда вернулась в Москву не в полном составе - Погорилая, Столбова и Климов летят на шоу в Швейцарию, а Коляда отправился в Санкт-Петербург.

Чемпионат Европы проходил в чешской Остраве. Следующее континентальное первенство состоится в Москве с 15 по 21 января 2018 года.

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